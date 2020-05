Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a impuscat mortal un tanar de 21 de ani, in luna martie, intr-un bloc din municipiul Bacau, a fost prins in Franta. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau au obtinut un mandat european de arestare pe numele presupului criminal. Victima acestuia era un fost hacker anchetat…

- Boeing a anuntat miercuri ca va elimina peste 12.000 de locuri de munca din Statele Unite, inclusiv prin concedierea fortata a 6.770 de lucratori americani, in cadrul restructurarii necesare din cauza impactului pandemiei de coronavirus, transmite Reuters potrivit news.ro.Cel mai mare constructor…

- Victima a declarat ca arma folosita de suspect este o sabie. Cand ofițerul a ajuns in zona, l-a gasit pe apelant (victima) cu o rana la cap, dar totusi ranitul a avut puterea de a-l indruma pe ofițer catre locul unde se afla atacatorul. Citeste si Omorat pentru ca nu i-a lasat sa intre fara…

- Un surfer in varsta de 26 de ani a fost atacat și ucis ieri, la pranz, in timp ce se afla cu „placa” in apele din dreptul plajei „Manresa”.Victima a fost declarata decedata pe loc, a notat CNN. Nu se știe specia de rechin din care a facut parte atacatorul. Conform protocolului in vigoare in astfel de…

- Autorul crimei din seara zilei de luni, din municipiul Bacau, nu a fost identificat iar procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau au deschis un dosar penal in rem.Victima este un tanar in varsta de 21 ani care a fost impuscat de mai multe ori in scara unui bloc de pe strada Alecu Russo,…

- Judecatoria Suceava a dat soluția, la finele saptamanii trecute, in cazul unui tanar judecat pentru ucidere din culpa dupa ce a provocat un accident rutier mortal pe o trecere de pietoni de pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, victima fiind un batran in varsta de 78 de ...

- Un tanar de 21 de ani a fost impușcat mortal in cap, luni seara, pe o strada din Bacau. Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, transmite corespondentul...

- Un tanar de 21 de ani a fost impușcat mortal in cap, luni seara, pe o strada din Bacau. Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, transmite corespondentul MEDIAFAX.Apelul la 112 a fost facut, potrivit unor surse din ancheta, luni, la ora 20.40, dupa ce,…