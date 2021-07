Stiri pe aceeasi tema

- A omorat o tanara de 20 de ani, pe sot l-a bagat in coma, iar el este inca liber. Este decizia ireala a magistratilor in cazul soferului de 20 de ani din Baia Mare, care, intr-o clipa, a distrus destinul a doi tineri abia casatoriti. Nemultumiti de decizie, familia, prietenii, dar și oameni care nu-i…

- Tanara din Baia Mare, spulberata de o mașina in timp ce aștepta in stația de autobuz, a murit noaptea trecuta pe patul de spital. Soțul sau, lovit și el de autoturismul scapat de sub control, este internat la Cluj-Napoca, iar starea sa este mai buna.

- Tanara care a fost strivita de un BMW scapat de sub control intr-o statie de autobuz din Baia Mare a incetat din viata. Oamenii legii au schimbat incadrarea juridica a faptei, iar soferul este cercetat acum pentru ucidere din culpa si vatamare corporala grava din culpa. Tanara suferise in cursul zilei…

- Fata care a fost strivita de o masina scapata de sub control intr-o statie de autobuz din Baia Mare a incetat din viata. Politistii au schimbat incadrarea juridica a faptei, iar soferul este cercetat acum pentru ucidere din culpa si vatamare corporala grava din culpa. De precizat ca tanara suferise…

- Accident cumplit in Baia Mare. Doi tineri au fost grav raniti de un autoturism care a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz. Imaginile, care va pot afecta emotional, au fost inregistrate de camerele de supraveghere.

- Un accident oribil a avut loc, sambata, in orasul Baia Mare. Șoferul unui BMW a intrat cu mașina direct intr-o stație de autobuz in care se aflau mai mulți pietoni. Doua persoane au fost ranite. Practic, cei doi tineri au avut mare noroc ca au scapat cu viata. Dar au ramas cu sechele. In urma […] The…

- Ieri, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. Șoferul in varsta de 21 ani, din Buciumi (Maramureș) a fost testat […] Source

- . Cu putin timp in urma, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare, transmit reprezentantii ISU Maramures. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. La fata locului […] Source