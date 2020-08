Stiri pe aceeasi tema

- Se intrunesc comisiile de expropriere pentru cei care dețin proprietați pe traseul centurii Timișoara Sud. Ședințele acestor comisii vor incepe peste doua saptamani și se vor desfașura in primariile din localitațile unde cetațenii au teren pe traseul centurii. Proprietarii sunt invitați sa participe…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara face cunoscut participanților la trafic ca in acest moment se executa lucrari de reparații pe autostrada A, pe sensul Lugoj-Deva, iar circulația se desfașoara pe o singura banda „Pe autostrada #A1, pe sensul de mers Lugoj – Deva, intre…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara informeaza participantii la trafic ca, incepand de astazi, 1 iulie, vor fi instituite restricții de.... The post Restrictii pe autostrada A1 Timisoara – Lugoj. Trafic deviat appeared first on Renasterea banateana .

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca drumul național 66A s-a prabușit, vineri, in zona Valea de Pești, din județul Hunedoara, din cauza viiturii.Citește și: Surse: Tensiuni in Guvern intre 'epidemiologi' și miniștri . DRDP Timișoara a anunțat, vineri, pe pagina…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca drumul național 66A s-a prabușit, vineri, in zona Valea de Pești, din județul Hunedoara, din cauza viiturii, potrivit Mediafax.DRDP Timișoara a anunțat, vineri, pe pagina de Facebook a instituției, ca o secțiune de drum s-a prabușit…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara informeaza participantii la trafic ca, in perioada 12.06.2020- 21.06.2020, se va inchide circulația... The post Se inchide circulatia in zona Deta. Harta cu traseul deviat appeared first on Renasterea banateana .

- Lucrarile de intretinere si protectie efectuate pe portiunea din judetul Hunedoara a Drumului National 7A continua si se afla in graficul stabilit la inceputul anului. Vasilica Poteca, prefectul judetului Hunedoara, care a solicitat in urma cu cateva luni inceperea lucrarilor, a verificat…

- Procurorii DNA Timisoara nu slabesc Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara si verifica amnuntit situatia concursurilor anterioare anului 2019 cand a fost declansat dosarul de mare coruptie privind presupusa fraudare a acestora de catre sefii structurii in interes de partid.Concret,…