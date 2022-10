Spectacole de teatru, concerte si ateliere se vor desfasura, in weekend, pe Calea Victoriei si in cartierul Rahova, in cadrul proiectului "Strazi deschise", potrivit unui comunicat al ARCUB transmis, vineri, AGERPRES.

