- Deputații dezbat amendamentele depuse la legile Educației. Ministrul Ligia Deca a facut o trecere in revista a prevederilor din legi, a planului național de combatere a violenței in școli, a planului pentru prevenirea abandonului școlar, o serie de facilitați și studenți.

- Parlamentarii au votat vineri, in comisia pentru invațamant din Camera Deputaților, pentru introducerea unui amendament in proiectele legilor Educației prin care exmatricularea se poate aplica in cazurile grave.

- Proiectele legilor educatiei intra astazi in dezbaterea Comisiei pentru invatamant din Camera Deputatilor. Ieri a fost ultima zi in care au fost primite amendamente. Senatorul USR, Stefan Palarie, a precizat ca cele peste 200 de amendamente depuse de formatiunea sa vin in urma dezbaterilor cu societatea…

- In caz contrar, legea va trece tacit de Senat si nu mai poate fi substantial schimbata la Camera Deputatilor. Propunerile de modificare vor fi discutate inclusiv in coalitia de guvernare programata duminica, a declarat liderul PSD Marcel Ciolacu: Conform procedurii parlamentare, proiectul de lege care…

- Proiectele legilor educatiei vor intra, in perioada imediat urmatoare, in avizare la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilitate in domeniu, astfel incat, in sedinta de Guvern din data de 23 martie, sa fie aprobate si transmise spre dezbatere si adoptare in Parlament, a anuntat joi prim ministrul…

