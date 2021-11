Stiri pe aceeasi tema

- PET-urile din Romania care ajung la unguri deranjeaza pe cei din urma, partea ungara cerand autoritaților romane de nenumarate ori luarea unor masuri in acest sens. Abia acum autoritațile noastre s-au apucat serios de treaba. Apele Romane spune ca stoparea acestui fenomen este o prioritate pentru autoritațile…

- Este tot mai greu sa traiești in Romania. Luna Septembrie a adus in țara noastra un val de scumpiri la toate categoriile de marfuri, dar și la servicii. Curentul electric este mai scump, la fel gazele naturale, platim mai mult și pe ulei sau pe medicamente. Asta in condițiile in care salariile noastre…

- Studenții sunt ajutați de autoritațile de la București doar pe hartie și in declarații publice, dar in realitate nu se intampla deloc așa. Liderii studenților din Romania au avut in Baia Mare o intalnire legata de situația actuala din sistemul de invațamant, fiind puse la cale acțiunile viitoare care…

- Piața muncii din Romania se schimba. Noi plecam la alții, alții vin la noi sa munceasca. In cea mai recenta ședința de Guvern din aceasta saptamana a fost aprobat un act normativ foarte important pentru piața forței de munca, dublarea numarului de lucratori nou-admiși pe piața forței de munca in anul…

- Romania nu mai este țara celor cu salarii mici. O spune premierul Florin Cițu, care vorbește acum de salarii de mii de euro in mana. Insa realitatea e alta. Sunt foarte mulți cei care lucreaza cu salarii sub 500 de euro pe luna și chiar mai puțin. „Este o estimare a Bancii Naționale a Romaniei, eu va…

- Criticile îndreptate împotriva guvernului grec se amplifica, pe masura ce continua eforturile de stingere a celor mai grave incendii produse în tara, care au fortat zeci de mii de persoane sa se refugieze, relateaza luni Euronews, citat de Rador. Autoritatile din insula Evia, a doua…

- Nu mai puțin de 12 percheziții domiciliare efectuate de polițiști pe raza județelor Maramureș și Satu Mare pe linie silvica, fiind vizate domiciliile a șapte persoane fizice și sediul social al cinci persoane juridice. Perchezițiile au avut loc ieri, 5 august, in cele doua județe. IPJ Maramureș subliniaza…

- Afacerile cu mașini scoase din uz sunt infloritoare și nu intodeauna se respecta prevederile de mediu. In Maramureș avem destule exemple de astfel de pozite de mașini scoase din uz aflate pe marginea drumurilor sau in apropierea apelor. Lucruri care arata clar ca nu se respecta legislația de mediu.…