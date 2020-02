Proiecte editoriale 2020 (V)

Stiri pe aceeasi tema

- I-am invitat pe cațiva dintre scriitorii bacauani sa ne faca marturisiri despre proiectele literare pe care le-au croit pentru 2020. Astazi, ,,marturisirea” poetului Dumitru Braneanu, președintele Filialei U.S.R Bacau, și cea a universitarului/ scriitorului Mihai Botez (Stincaru)… Un an al proiectelor…

- Rodul unei inedite calatorii in jurul Pamantului, intreprinsa de scriitorul bacauan Doru Ciucescu pe calea aerului in perioada 18 septembrie-22 octombrie 2019, cartea de reportaje „Survolul Pamantului, cu escale in exotismul Oceanului Pacific”, a vazut lumina tiparului și a fost prezentata cititorilor.…

- In sala mica a Prefecturii Bacau, prefectul in funcție a organizat, luni, 27 ianuarie, prima conferința de presa de la investire (care a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2019). Temele abordate au fost multiple și s-au concretizat practic intr-un raport de bilanț al intalnirilor pe care le-a avut…

- I-am invitat pe cațiva dintre scriitorii bacauani sa ne faca marturisiri despre proiectele literare pe care le-au croit pentru 2020. Astazi, „marturisirea” poetului-filosof, eseistului Ion Dinvale și cea a poetei, romancierei, eseistei Cristina Ștefan… „Nu atat ce spui ci, mai ales, ce scrii poate fi…

- I-am invitat pe cațiva dintre scriitorii bacauani sa ne faca marturisiri despre proiectele literare pe care le-au croit pentru 2020. Astazi, „marturisirea” criticului și istoricului literar Petre Isachi și cea a romancierului, dramaturgului, poetului Viorel Savin… „Pe fruntea-mi palida sta marul inchipuit…”…

- – Ați devenit omniprezenta in viața literara: publicați ca scriitor, gestionați o editura, site-uri și cenacluri, sunteți vicepreședinte al Filialei U.S.R. Bacau… – Aș incepe cu Art Book, editura care dateaza din anul 2011, cu administrator, filolog dublu licențiat in litere prof. Alexandra Bostan,…

- I-am invitat pe cațiva dintre scriitorii bacauani sa ne faca marturisiri despre proiectele literare pe care le-au croit pentru 2020. Astazi, „marturisirea” prof. DAN SANDU, poet, eseist, publicist, trezorier rar de limba romana proaspata ca bobul de roua zamislit in prima clipa a unei superbe dimineți…

- Fundația Pentru Comunitate a anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul Programului MOL pentru sanatatea copiilor, ediția a XI-a. Pe scurt, 18 ONG-uri au primit 400.000 de lei pentru proiecte de terapie prin arta, terapie emoționala și intervenții psihosociale pentru 628 de copii și familiile…