- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a semnat 16 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, in valoare totala nerambursabila de 25.156.799,99 de lei. Dintre acestea, 9 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii educationale…

- Tudor Chirila va urca astazi pe scena Teatrului National din Iasi cu un one-man show intitulat „Visul American" (Drinking in America) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian. Spectacolul, programat pe 27 aprilie, de la ora 19.00, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din Bucuresti,…

- Potrivit unui comunocat de presa transmis, joi, de MInisterul Dezvoltarii, 8 proiecte vizeaza eficientizarea energetica si modernizarea infrastructurii socio-educationale din: · municipiul Galati, pentru cresterea performantei energetice a unui bloc de locuinte, precum si pentru reabilitarea…

- Nici 1% dintre ucrainenii care au intrat in Romania incepand de pe 24 februarie nu au depus cerere de azil.Peste 4.000 de ucraineni au depus, in perioada 24 februarie -24 martie, solicitari de azil pentru a ramane in Romania, cele mai multe astfel de cereri fiind inregistrate in județul Suceava: 3393,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o informare de vreme rece, valabila la nivelul intregii tari pana joi dimineata. De asemenea, potrivit ANM, un Cod galben de intensificari ale vantului in zece judete este valabil pe tot parcursul zilei de miercuri. Conform meteorologilor, in intervalul…

- Desi pe teritoriul Romaniei se afla peste 70.000 cetateni ucraineni, din cei peste 600.000 care au intrat in tara noastra de la declansarea razboiului in Ucraina, in grija statului, in centrele special create, se afla doar aproximativ 10.000. Directia de Informare si Relatii Publice din cadrul Ministerului…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 10 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 25.825.768,96 lei, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, patru proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii…

- In dorința de a fi alaturi de ucrainenii care traiesc vremuri violente și extrem de dificile, AQUA Carpatica nu a putut ramane indiferenta și, printr-o acțiune concreta, a demonstrat ca și un operator economic se poate implica prin oferirea de sprijin direct pentru acțiunile umanitare, intr-un mod prompt…