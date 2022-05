Primaria Municipiului Iași a depus in mod oficial pe platforma Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri aflați in situații de risc” pentru a fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența – Componenta 10 – Fondul Local, Pilonul IV, Investiția I.2. – „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sanatate și invațamant”. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local intrunit in ședința de indata in cursul zilei de vineri, 13 mai. Conform proiectului, ansamblul…