Stiri pe aceeasi tema

- Dupa proiectul privind dotarea Spitalului Municipal Moreni cu tehnica și aparatura medicala de ultima generație, administrația publica locala continua seria investițiilor pentru sanatatea oamenilor Este vorba despre implementarea proiectului „Creșterea siguranței pacientilor in Spitalul municipal Moreni”,…

- La Moreni au avut loc activitațile organizate cu prilejul aniversarii a 45 de ani de la inființarea Școlii Gimnaziale nr. 4. Cu acest prilej, primarul municipiului Moreni a prezentat proiectul care se afla in implementare pentru aceasta instituție de invațamant, intitulat ,,Reabilitare, modernizare,…

- Primul document are in vedere colaborarea Consiliului Județean Dambovița, in calitate de lider de asociere, cu municipiul Moreni și comunele GuraOcniței și ILCaragiale pentru realizarea centurii ocolitoare a municipiului Moreni. Din primele date, centura municipiului Moreni va avea aproximativ 15 km…

- Mulțumita inițiativei unor impatimiți ai sporturilor cu motor și, bineințeles, cu sprijinul administrației publice locale- primar Constantin Dinu, la Moreni a renascut și se dezvolta frumos secția de motocros a Clubului Flacara. Tineri entuziaști, coordonați de Adrian Stanga fac tot ce depinde de ei…

- Dupa succesul obținerii finanțarilor pentru anveloparea termica a blocurilor de locuințe, administrația publica morenara a inițiat și depus spre finanțare un nou proiect, pentru construirea a 50 de unitați locative pentru specialiști. Amanunte a prezentat Constantin Dinu, primarul Municipiului Moreni:…

- Lucrarile de reabilitare, modernizare și extindere la Gradinița nr. 4 cu program prelungit Moreni sunt in curs de finalizare- anunța primarul municipiului, Constantin Dinu. Este vorba despre un proiect cu finanțare europeana, prin Programul Operațional Regional, cu o valoare totala de 7,295 milioane…

- Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar indeplinirii masurilor guvernamentale din cadrul Programului Sprijin pentru Romania și propune o serie de modificari schemei de ajutor de stat nr. 807/2014 dedicata stimularii investițiilor cu impact major in economie. Scopul modificarilor este…

- Reușita primarului Constantin Dinu pe linie administrativa este dublata prin faptul ca proiectele sunt finanțate integral din fonduri europene, ceea ce inseamna zero costuri pentru cetațeni și zero costuri de la bugetul local! Chiar daca suntem pe 1 aprilie, nu este pacaleala! In aceasta dimineața…