Programul turului echipelor din Liga 3, Seria a VII-a CARAȘ-SEVERIN – Cele trei derby-uri județene intre CSM Reșița, Progresul Ezeriș și Voința Lupac sunt programate toate in luna octombrie! Etapa I, 28 august: Voința Lupac – CSM Deva Gilortul Targu Carbunești – Progresul Ezeris Pandurii Targu Jiu – Viitorul Pandurii Targu Jiu 2 Aurul Brad – CSM Reșița Viitorul Șimian – CSM Jiul Petroșani Etapa a II-a, 4 septembrie: CSM Deva – CSM Jiul Petroșani CSM Reșița – Viitorul Șimian Viitorul Pandurii Targu Jiu 2 – Aurul Brad Progresul Ezeris – Pandurii Targu Jiu Voința Lupac – Gilortul Targu Carbunești Etapa a III-a, 11 septembrie: Gilortul Targu Carbunești… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Meciul a inceput practic de la 3-0 pentru constanțeni, dupa ce in minutele 5, 6 și 13, puștii lui Hagi au inscris prin Cristian Ene de doua ori și prin Alexandru Mațan. Apoi, in repriza a doua, in minutul 64, Ionuț Vana a marcat pentru 4-0 pentru oaspeți, Viitorul demonstrand astfel de ce…

- Pandurii Tg. Jiu, ocupanta locului trei in clasamentul play-off-ului, a remizat, luni, scor 3-3, in meciul jucat pe teren propriu cu ASA Tg. Mures, din etapa a sasea a play-off-ul Ligii 1. Au marcat: Hora 10', Antal 38', 50' / Voiculet 19', Gorobsov 65', Balaur 80'.

- Timisoara fotbalistica are de luni, din nou, meciuri de prima liga. ACS Poli a inceput noul campionat cu o partida cu un adversar incomod, Pandurii Targu Jiu. Dupa 90 de minute in care cele doua echipe s-au chinuit, dar fara prea mult succes, Pandurii au plecat acasa cu trei puncte, invingand cu 1 –…

- Steaua a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-0 (3-0), echipa Pandurii Targu Jiu, intr-un meci din etapa a IV-a a Ligii I, in care toate golurile au fost marcate de Claudiu Keseru. Keseru a inscris in minutele 23, 26 (penalti), 34, 64, 82 si 85. Meciul s-a disputat fara spectatori,…

- Comitetul Executiv al FRF intrunit, miercuri, la Casa Fotbalului, a aprobat solicitarea selectionerului Victor Piturca de amanare a meciurilor din cadrul etapei a saptea, programate la 31 august, pentru pregatirea partidelor echipei nationale cu Ungaria si Turcia din preliminariile CM-2014.

- Formatia Pandurii Targu Jiu a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa FC Brasov, intr-un meci din prima etapa a editiei 2013/2014 a Ligii I. Golurile invingatorilor au fost marcate de Matulevicius '9, '60 si Paraskevas '21. Pentru FC Brasov a inscris Fonseca '82, informeaza…

- Formatia Pandurii Targu Jiu, ocupanta locului 2 in clasamentul Ligii I, a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa Viitorul Constanta, in ultimul meci al etapei a XIII-a, in care a ratat un penalti si golul doi al gazdelor a fost inscris in minutul 90+2, scrie Mediafax.