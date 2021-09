Programul Sărbătorilor Iaşului, bătut în cuie. Dă, Doamne, să nu trecem de 6 la mie Primaria vrea sa organizeze, in luna octombrie, manifestari dedicate Sarbatorilor Iasului. La acest moment, amploarea acestora este greu de estimat in contextul pandemiei Covid-19. Totusi, municipalitatea a pregatit un program care cuprinde toate evenimentele traditionale care au loc an de an, inclusiv focul de artificii. Programul va fi aprobat la inceputul saptamanii viitoare de catre plenul Consiliul Local (CL), dar ramane de vazut cate si care dintre manifestari vor avea loc efectiv. In ultima perioada, rata de incidenta in municipiul Iasi a crescut semnificativ, pana in jurul a 4 infectari… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

