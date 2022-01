Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara va sarbatori Ziua Culturii Romane prin mai multe acțiuni. Acestea vor fi organizate de Casa de Cultura a Municipiului. Sub egida „Poftim cultura!”, de Ziua Culturii Romane, Casa de Cultura a Municipiului Timișoara aduce mai aproape cultura naționala de publicul larg. Astfel, sambata, 15 ianuarie…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara va dona cei 20 de braduți din Piața Libertații. Dupa incheierea Targului de Craciun, braduții vor fi puși la dispoziția timișorenilor care și-i doresc in gradinițele din proximitatea blocurilor sau in spațiile verzi din cartiere. Pentru a intra in posesia lor,…

- Directorul Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, Camelia Mingasson, a declarat ca instituția a pregatit pentru Revelion un spectacol inedit, așa cum a avut ocazia sa vada in Franța in urma cu cațiva ani. „Povestea celor doua piane” va avea ca protagoniști doi muzicieni timișoreni, Cari Tibor și…

- Targurile de Craciun se vor deschide anul acesta in condiții speciale, dupa un an in care niciun targ nu a fost deschis in perioada sarbatorilor. Intrarea se va face cu plata, iar certificatul verde sau dovada trecerii prin boala vor fi obligatorii. Targul de Craciun din București Bucharest Christmas…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara da startul inscrierilor la cea de-a XIV-a ediție a Targului de Craciun! Targul de Craciun are loc in perioada 1 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022, in Piața Victoriei și in Piața Libertații din Timișoara. In vederea derularii activitaților comerciale din cadrul…

