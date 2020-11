Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov va avea un program special cu publicul in minivacanta Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Astfel, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brasov nu asigura program cu publicul, nici preluari, nici eliberari de acte de identitate, in intervalul 28.11.2020- 01.12.2020.…

- Comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu - Cazul femeii ucise si arse pe un camp din judetul Giurgiu. Ca urmare a vizionarii si analizarii minutioase a inregistrarilor camerelor de supraveghere, coroborat cu declaratiile martorilor audiati in cauza si alte probe administrate, a fost identificat…

- Direcția de Asistența Sociala Comunitara Lugoj demareaza, incepand de marți, 17 noiembrie, procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijinirea persoanelor cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde, in acord cu Programul operational „Ajutorarea persoanelor…

- „Pentru asigurarea activitatii Casei Judetene de Pensii Arges fara expunerea asiguratilor si a beneficiarilor sistemului public de pensii la riscurile legate de infectarea cu noul coronavirus, au fost dispuse urmatoarele masuri: Programul direct cu publicul pe perioada starii de alerta se va desfasura…

- Luni, Direcția de Sanatate Publica București a propus o serie de noi restricții Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența. Toate aceste masuri sunt propuse de DSP, in contextul in care rata de incidența cumulata, calculata la 14 zile, in Capitala este de 1,86 și pentru a stopa raspandirea…

- Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor Dej – acolo unde au fost confirmate patru cazuri de COVID-19 – funcționeaza, insa programul cu publicul este restrans. ”Avand in vedere actualul context epidemiologic, in cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidența a Persoanelor Dej programul…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Pitești reamintește ca, in perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, inclusiv, se distribuie maștile de protecție pentru persoanele defavorizate, conform OUG nr.78/2020. Facem apel catre persoanele care se incadreaza in prevederile legale sa se prezinte la punctele…