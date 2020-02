Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa puna in practica o directiva europeana care acorda angajaților cu copii mici posibilitatea crearii unui program de lucru flexibil care sa corespunda cu nevoile acestora. Astfel, pana in august 2022, directiva europeana trebuie transpusa in legislația romaneasca, iar angajații sa…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 869 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Danemarca – 215 locuri de munca pentru: lucrator in agricultura, lucrator in ferma, manager de productie; -Spania – 212 locuri de munca pentru: faiantar/pavator, macelar…

- Peste jumatate dintre angajatii romani lucreaza in cladiri de birouri, dar numai 15% dintre acestia au un program de munca flexibil si isi pot desfasura activitatea de acasa sau in spatii de tip co-working, arata rezultatele raportului "Work: Space & Time", publicat marti de o companie specializata…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 544 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 231 locuri de munca pentru: manager receptie, commis de rang, lucrator bucatarie, demichef de rang, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, receptioner, receptioner…

- Prioritatile pentru angajatii dar si angajatorii din Bucuresti s-au schimbat in ultimii ani, elemente precum distanta pana la locul de munca si cladirea in care isi desfasoara activitatea devenind principalul punct de interes pentru acestia,...