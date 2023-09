Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, transmite ca este nevoie in continuare de sprijin pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, care este un partener vulnerabil in regiunea Marii Negre, informeaza Rador.Oficialul roman a participat la reuniunea informala a miniștrilor apararii din…

- Moldova se va asocia la programul Europa Digitala. Avantajele care decurg de aiciMoldova va participa la Programul „Europa Digitala”, in cadrul caruia va avea acces la finanțare pe poziție de egalitate cu statele membre UE. Comisia politica externa și integrare europeana a aprobat avizul consultativ…

- Parlamentul a adoptat 21 de acte normative cu sigla Uniunii Europene, in timpul sesiunii de primavara-vara 2023. Aceste documente transpun mai multe directive ale Uniunii Europene in legislația Republicii Moldova, scrie Deschide.md . Actele normative cu sigla UE vizeaza mai multe domenii-cheie, printre…

- Romania continua sa aiba una din cele mai mari inflații la poarta fabricii dintre țarile membre ale blocului comunitar.Deși in comparație cu iunie 2022 inflația industriala anuala este de zece ori mai mica in iunie 2023, prețurile producției industriale continua sa creasca, in timp ce media…

- Autoritațile din Ungaria reacționeaza dur fața de intenția oficialilor de la Bruxelles de a ridica interdicția UE la importul de cereale ucrainene, masura ce nu poate fi justificata prin niciun argument profesional. Ungaria va proteja interesele fermierilor ungari prin orice mijloace și cu orice preț,…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a laudat vineri progresele "uimitoare" ale Ucrainei in implementarea reformelor pentru combaterea coruptiei, pastrarea drepturilor minoritatilor si asigurarea unei justitii independente, scrie agentia Reuters.Lupta impotriva coruptiei este o cerinta…

- Cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene se vor putea angaja in Republica Moldova fara permis de munca. Un proiect de modificare a Legii privind regimul strainilor in R. Moldova a fost votat vineri, 7 iulie, in prima lectura, de 56 de deputați, transmite Ziarul de Garda . Modificarile legislative…

- ”Avem astazi sansa sa pasim pe cel mai mare pod suspendat din Romania si al treilea din Europa. Este cel mai complex si mai important proiect romanesc de infrastructura de dupa 1989. S-au investit aici multe resurse, s-a muncit mult si iata ca a iesit un lucru trainic”, a afirmat Ciuca, la inaurarea…