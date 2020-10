PROGNOZA METEO. Vremea se răceşte în următoarele zile. Sunt aşteptate ninsori PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In sudul, estul teritoriului și parțial in centru, mai ales in a doua parte a nopții se va forma nebulozitate de nivel jos sau ceața, asociata cu totul izolat cu burnita, iar in restul zonelor cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului și pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 4 și 12 grade. VREMEA IN BUCUREȘTI va fi calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, dar mai ales in a doua parte a nopții se va forma nebulozitate de nivel jos sau ceața. Vantul va sufla in… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In estul teritoriului nebulozitatea va persista și pe arii restranse vor mai fi ploi slabe sau burnița. In restul țarii cerul va fi variabil, dar mai ales in a doua parte a nopții, se va semnala ceața, local in Oltenia, Muntenia și Transilvania și izolat in celelalte regiuni.…

- PROGNOZA METEO DUMINICA Valorile termice diurne vor marca o scadere in aproape toata țara, insa cele nocturne se vor situa in continuare cu mult peste mediile multianuale specifice datei. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 11 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse…

- PROGNOZA METEO MARTI Valorile termice diurne se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a țarii, insa dimineața și noaptea va fi mai rece decat in mod caracteristic acestei date. Cerul va fi variabil spre senin, dar in zonele joase, la inceputul și spre…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu innorari in sudul, estul și parțial in centrul țarii, unde pe arii restranse temporar va ploua. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in Carpații Meridionali, in Special in zona inalta. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult noros in vestul și nord-vestul țarii, unde se vor semnala ploi, ce trecator vor mai avea și caracter de aversa. Izolat cantitațile de apa vor depași 15 l/mp. In restul teritoriului innorarile vor fi temporare și doar pe arii restranse va ploua slab.…

- PROGNOZA METEO JOI Vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi senin, exceptand din orele amiezii zona montana, iar din a doua parte a intervalului și regiunile nord-estice, unde vor fi innorari temporare și arii restranse se vor semnala ploi slabe de scurta durata. Vantul va sufla slab…

- PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va fi predominant frumoasa și calda pentru prima decada a lunii septembrie. Cerul va fi variabil in regiunile nordice și la munte și mai mult senin in restul țarii. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari in prima parte a intervalului pe litoral,…

- PROGNOZA METEO VINERI IN ȚARA Vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza in regiunile sudice, sud-estice și pe arii restranse in cele vestice. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zona…