Prognoza meteo pe următoarele două săptămâni: Vine frigul în România In urmatoarea perioada temperaturile devin din ce in ce mai reci, avertizeaza meteorologii. Conform prognozei meteo pe doua saptamani, probabilitatea de ploi frecvente, dar moderate, va fi ridicata. Banat Intervalul va debuta cu un regim al temperaturilor caracterizat de valori usor mai ridicate decat cele specifice primei decade de octombrie, cu maxime de 23…24 de grade si minime de 9…12 grade, in medie. Incepand din 6 octombrie insa, vremea va intra intr-un proces de racire ce se va resimti mai intai la temperaturile diurne, apoi si la cele din cursul noptilor, devenind mai rece decat in mod… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

