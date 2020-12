Stiri pe aceeasi tema

- Trei profeții tulburatoare i-au adus faima lui Nostradamus. Este pandemia a patra dovada? ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD In zilele noastre, Nostradamus este considerat cel mai mare clarvazator din lume. Notorietatea…

- Accident cumplit in Maramureș. Un tanar de 23 ani a murit pe loc in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Ieri 22 decembrie, in jurul orei 16.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112…

- Imagini perchezitii de amploare in Baia Mare. Polițiștii rascolesc orașul. Vezi ce cauta…foto ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD In 18 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul…

- Poliția Romana face angajari. Sute de posturi prin incadrare directa, din sursa externa! ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Poliția Romana scoate la concurs 264 de posturi, prin incadrare directa din sursa externa. Inscrierile…

- Cat costa, de fapt, vaccinul care ajunge saptamana viitoare in Romania. Vezi care este cel mai ieftin vaccin COVID ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Preturile vaccinurilor anti-COVID dezvoltate de mai multi producatori…

- Accident grav in Baia Mare. Doua autoturisme facute praf. Doua persoane ranite in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi, 15 decembrie, in jurul orei 18.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident…

- Accident grav in Maramureș. Trei autoturisme implicate. Doua persoane ranite in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Accident grav in localitatea Berbești. Trei mașini implicate in evenimentul rutier. Doua…

- O femeie a pus suc de lamaie pe fața. Vezi ce s-a intamplat dupa doar 5 minute ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Daca ai apelat la tot felul de variante scumpe pentru a scapa de probleme ale tenului iar rezultatele nu…