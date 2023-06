Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va deplasa saptamana viitoare in China, o vizita ce fusese amanata in februarie in urma incursiunii unui balon chinez in spatiul aerian al SUA, au anuntat vineri responsabili americani, informeaza sambata AFP. CITESTE SI Bataie mare pe spațiu: Producatorul…

- Dupa zece zile de negocieri intense, stanga radicala spaniola a anuntat vineri un acord in extremis pentru a se uni in vederea alegerilor legislative din 23 iulie, in pofida unor divergente si detalii care raman de solutionat, relateaza AFP. CITESTE SI Incurcate sunt caile de la Casa Alba! Antony…

- ”Suntem incantati sa ne luam angajamente care valorifica ingeniozitatea, creativitatea si spiritul inovator al productiei americane”, a declarat Tim Cook, CEO-ul Apple, intr-un comunicat. Actiunile Broadcom au crescut cu aproape 2% in urma informatiei. Actiunile Apple au scazut cu mai putin de 1%. Componentele…

- Cererea are loc la mai putin de doi ani dupa ce Virgin Orbit s-a listat la bursa la o evaluare de aproximativ 3 miliarde de dolari. Dar accidentul din ianuarie a lasat compania in situatia de a cauta noi finantari si a fortat-o sa opreasca operatiunile. ”Credem ca procedura capitolului 11 reprezinta…

- Virgin Orbit, compania de rachete fondata de miliardarul britanic Richard Branson, concediaza marea majoritate a angajaților, in timp ce conducerea se lupta sa obțina finanțare suplimentara.

- Aproximativ 675 de angajati isi vor pierde locurile de munca, iar compania se asteapta sa inregistreze costuri aferente de aproximativ 15 milioane de dolari, a declarat Virgin Orbit intr-un document depus la autoritatile de reglementare. Masura a fost rezultatul ”incapacitatii companiei de a asigura…

- Aproximativ 675 de angajati isi vor pierde locurile de munca, iar compania se asteapta sa inregistreze costuri aferente de aproximativ 15 milioane de dolari, a declarat Virgin Orbit intr-un document depus la autoritatile de reglementare. Masura a fost rezultatul ”incapacitatii companiei de a asigura…

- NASA și compania Axiom Space din Texas au dezvaluit un nou design de costum spațial pe care astronauții il vor purta pe Luna. Creat de Axiom Space, noul costum este conceput pentru a imbunatați mobilitatea astronauților care lucreaza pe suprafața lunara.