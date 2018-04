Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Turbomecanica le propune actionarilor un dividend de 0,0242 lei/actiune, adica alocarea unei sume de 8,94 milioane lei in acest sens, din profitul net de 13,6 milioane lei aferent anului trecut. La pretul de tranzactionare de joi al actiunilor Turbomecanica,…

- In anul 2017, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fața de 2016, in baza situațiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu IFRS-UE. Acest profit individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor…

- Grupul Electrica a obtinut in 2017 un profit net consolidat de 172 milioane lei, in scadere cu 63% fata de 2016, pe baza situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu IFRS-UE, se arata intr-un comunicat de presa. Profitul net individual a fost de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fata…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de…