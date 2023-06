Producătorul de aluminiu Alro inaugurează o investiţie de 11 milioane dolari în instalaţia de reciclare ecologică ”Alro SA (BVB: ALR), unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea de productie, a inaugurat o investitie de 11 milioane dolari in tehnologie si protectia mediului la unitatea sa de Eco-Reciclare din Slatina. Compania a instalat doua cuptoare cu dubla camera, un cuptor de mentinere si instalatia aferenta de captare si tratare a gazelor arse”, informeaza compania. Potrivit companiei, tehnologia de ultima generatie va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra mediului, mentinand emisiile ALRO sub cotele aprobate la nivelul UE. „Desi mediul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

