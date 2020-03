Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de floreta a Romaniei s-a clasat pe locul al saselea, luni, in ultima zi a Campionatelor Europene de scrima pentru juniori de la Porec (Croatia). Emilia Corbu, Andreea Gheorghe, Anca Saveanu si Karina Vasile au invins Letonia cu 45-29 in optimile de finala, dar au pierdut in sferturi…

- Producatorul german de medicamente generice Stada va achizitiona 15 produse de ingrijire a sanatatii de la grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline, pentru a-si intari afacerea din Europa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Printre brandurile achizitionate se afla Venoruton, Coldrex,…

- Cu o audiența de aproape 53 de milioane de ascultatori și 5018 difuzari la posturile de radio din Romania, piesa „Luna” – Carla’s Dreams se afla pe locul intai in Media Forest Chart 2019, devenind astfel cea mai ascultata piesa a anului. Melodia a fost compusa de Carla’s Dreams și produsa de Marco &…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni reprezentativa Bosniei, in prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021, potrivit trageri la sorti de joi, de la Viena.In celelalte trei dispute eliminatorii din prima faza a barajului se vor…

- ​Nationala de handbal masculin a României va întâlni una din reprezentativele Polonia, Rusia, Bosnia sau Letonia în prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021.România, alaturi de Lituania, Turcia si Israel, s-a calificat…

- Actiunile de solidaritate cu magistratii polonezi au avut loc de la ora 12.00, la Bucuresti, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Targoviste si Piatra Neamt, potrivit reprezentantilor Forumului Judecatorilor din Romania. In aceste orase, cateva zeci de judecatori si procurori au iesit in fata palatelor de justitie,…

- Banca Mondiala a imbunatațit ușor estimarea privind creșterea economiei Romaniei, insa ritmul va incetini brusc Banca Mondiala a revizuit in crestere la 3,9% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,3 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata in raportul…

- In perioada 9 - 26 ianuarie, Digi Sport va transmite in DIRECT peste 60 de meciuri de la Campionatul European de Handbal Masculin care se va desfașura, in premiera in istoria competiției, in trei țari: Austria, Norvegia și Suedia. Turneul aliniaza la start 24 de reprezentative, repartizate in șase…