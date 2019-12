Procurorul general spune ca a discutat in cadrul intrevederilor sale cu ambasadorul SUA in Moldova, Dereck Hogan, și despre dosarul deschis pe numele lui Vladimir Plahotniuc, dat in cautare internaționala. Alexandr Stoianoglo a dezvaluit, in cadrul emisiunii Politica Nataliei Morari, ce i-a raspuns oficialul american, la solicitarea de a oferi ajutor Republicii Moldova, in procesul de identificare și extradare a fostului lider al Partidului Democrat.