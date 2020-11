Procurorii germani l-au pus sub acuzare pentru spionaj pe un angajat al biroului de presă al guvernului Procurorul general al Germaniei a anunțat luni ca un cetațean german nascut în Egipt care lucra la biroul de presa al guvernului federal a fost acuzat de spionaj în favoarea serviciului de informații egiptean, transmite Reuters.



Barbatul, identificat doar ca Amin K. datorita legilor germane privind protecția vieții personale, lucra la biroul de presa din 1999 și a fost abordat de ambasada egipteana din Berlin în 2010 deși procurorii susțin ca acesta ar fi putut lucra pentru serviciile egiptene și mai devreme de atât.



Parchetul general afirma ca barbatul a…

