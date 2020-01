Dupa dezvaluirile facute de cotidianul The New York Times, in octombrie 2017, mai mult de 80 de femei, inclusiv celebritati precum Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie sau Lea Seydoux, l-au acuzat pe Weinstein de harțuire și agresiune sexuala. Procesul nu are insa legatura decat cu doua dintre ele, pentru ca a fost dificil sa se construiasca un dosar in lipsa probelor materiale, doar in baza unor acuzații aduse dupa foarte mulți ani.

Fosta asistenta de productie Mimi Haleyi spune ca Harvey Weinstein a agresat-o sexual in apartamentul ei din New York, in iulie 2006. A doua presupusa victima…