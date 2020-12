Problemele neurologice, asociate formelor mai grave de Covid Persoanele spitalizate cu COVID-19 care au probleme neurologice, inclusiv accident vascular cerebral și confuzie, prezinta un risc mai mare de a muri decat ceilalți pacienți cu COVID-19, potrivit unui nou studiu, relateaza 360medical. De asemenea, infecția cu Covid este, in sine, un factor de risc pentru AVC. Simptomele neurologice, indicator al unei evoluții mai grave Ccercetatorii de la Colegiul de Medicina Albert Einstein sunt de parere ca descoperirea lor are potențialul de a identifica și concentra eforturile de tratament asupra persoanelor cu cel mai mare risc și ar putea reduce decesele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori britanici a descoperit cinci gene asociate formelor grave de COVID-19 si a sugerat potentiale tratamente, potrivit unui studiu publicat de revista Nature, preluat vineri de agentia EFE, citata de Agerpres.Pentru a incerca sa determine de ce unii pacienti sufera de o forma grava…

- O echipa de cercetatori britanici a descoperit cinci gene asociate formelor grave de COVID-19 si a sugerat potentiale tratamente, potrivit unui studiu publicat de revista Nature, preluat vineri de agentia EFE. Cercetarea, realizata prin studierea ADN-ului a circa 2.700 de pacienti din…

- Conform ultimelor raportari, in Romania, s-au inregistrat peste 383.743 de cazuri de Coronavirus, iar numarul deceselor a depașit pragul de 9.400. In același timp, aproximativ 1.174 de cazuri sunt considerate ca fiind grave sau critice (fiind internate la Terapie Intensiva), iar numarul pacienților…

- Potrivit unui studiu al oamenilor de stiinta de la Universitatea din Oxford, o mare parte dintre pacientii COVID-19 externati din spital se confrunta chiar și la 2-3 luni de la contractarea virusului cu simptomele specifice bolii, adica oboseala, anxietate si dificultati de respiratie. Citește gratuit…

- Persoanele care sufera de astm alergic nu fac forma severa a coronavirusului. Studiul a aparut in „Journal of Allergy and Clinical Immunology” și are la baza analize facute pe 65.000 de bolnavi cu...

- Peste 80% dintre persoanele care au avut rezultate pozitive la testele anti-Covid nu au prezentat niciunul dintre simptomele esențiale ale bolii in ziua in care au facut testul, spun cercetatorii. In loc sa ii bucure, constatarea a nascut temerea ca viitoarele focare Covid-19 vor fi greu de controlat,…

- Persoanele bolnave de COVID-19 trebuie sa monitorizeze nivelul de saturație a singelui cu oxigen, chiar daca nu exista simptome grave, pentru a nu omite semnele dezvoltarii grave a bolii, a declarat pentru RIA Novosti șeful secției terapeutice al spitalului israelian Shamir Asaf Și Rofe, medicul-infecționist,…

- Un studiu al cercetatorilor americani a revelat faptul ca pacienții care au o anumita vitamina in corp sunt mai puțini expuși riscurilor de a face forme grave de COVID-19. Cercetatorii de la Universitatea din Boston au monitorizat 235 de pacienti COVID-19 spitalizati și au facut o descoperire interesanta.…