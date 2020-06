Probleme mari pentru cei care au centrale termice. Ce trebuie să știe Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligenta (AEI), aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale au dreptul de a-și renegocia pana la 1 iulie 2020 prețurile pe care le vor plati dupa liberalizare, dar, pana la ora actuala, doar 17% dintre furnizorii lor actuali le ofera aceasta posibilitate. Cei mai afectați vor fi cei care au centrale termice de apartament Totodata, datele centralizate de AEI, arata ca cei mai mulți dintre furnizori, mai exact peste 80% nici macar nu iși informeaza clienții ca vor trece intr-o piața libera, unde au posibilitatea de a-și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura crunta pentru cei care au CENTRALE termice de apartament. Vezi ce se intampla de la 1 iulie Conform unei analize realizate de Asociația Energia Inteligenta (AEI), aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale au dreptul de a-și renegocia pana la 1 iulie 2020 prețurile pe…

- Practica actuala a furnizorilor de gaze naturale de a trimite clientilor oferte de contracte pentru perioada de dupa liberalizarea pietei la un pret similar cu cel din contractele anterioare este o golanie, in conditiile in care pretul de achizitie al gazelor de catre furnizori va fi mult mai mic…

- Practica actuala a furnizorilor de gaze naturale de a trimite clientilor oferte de contracte pentru perioada de dupa liberalizarea pietei la un pret similar cu cel din contractele anterioare este o golanie, in conditiile in care pretul de achizitie al gazelor de catre furnizori va fi mult mai mic dupa…

- Furnizorii de gaze naturale au obligația sa informeze clienții despre liberalizarea prețului la gazele naturale și sa negocieze cu clienții noile prețuri ce vor fi practicate de la 1 iulie. O asociație din domeniul energiei acuza ca niciunul dintre furnizorii de gaze naturale nu a informat clienții…

- Asociatia Energia Inteligenta: 3,4 milioane de romani risca sa aiba facturi mai mari la gaze, de la 1 iulie, dupa liberalizarea prețurilor Aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale au dreptul de a-si renegocia pana la 1 iulie 2020 preturile pe care le vor plati dupa liberalizare,…

- Analiza: Criza COVID-19 le va genera consumatorilor casnici de gaze naturale o vulnerabilitate tot mai mare. Zeci de furnizori risca falimentul Criza economica le va genera consumatorilor casnici de gaze naturale o vulnerabilitate tot mai mare, pe fondul concedierilor si al taierilor de salarii ce se…

- Zeci de furnizori de gaze naturale risca falimentul in conditiile in care clientii lor nu vor sa mai plateasca hidrocarburile consumate si denunta unilateral contractele, pe fondul decretarii starii de urgenta de catre presedintele Klaus Iohannis, in contextul pandemiei COVID-19. In acelasi…

- Editorial de Aleksandr Sobko Evenimentele de pe piața petrolului și problema coronavirusului au lasat cumva in umbra discuțiile privind problema gazelor. Dar, evident, o scadere a prețurilor petrolului va influența și piața gazelor naturale. Iata ce este interesant sa subliniem aici: © Sputnik…