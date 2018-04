Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea artistica si a filmului. Unul dintre cei mai mari cascadori romani a incetat din viata. Adrian Pavlovschi a murit joi seara. Vestea a fost data pe retelele sociale de un coleg de la Uniunea Cascadorilor din Romania.

- O noua veste trista in lumea muzicii populare. Dupa Ionela Prodan, care este internata la spitalul Elias din Capitala, ca urmare a afectiunii de care sufera, o alta veste i-a intristat pe iubitorii de folclor.

- Tudorel Stoica sustine ca latifundiarul din Pipera ar putea avea probleme daca "scormoneste" prin documente. "Procese sunt, dar cat timp fluturi niste hartii fara sa ai acte, nu ai cum sa castigi procesele. El oricum a spus ca a renuntat la tot, la emblema aia mica de 1.000 de euro. Nu are…

- Scandal imens cu Alexandru Arsinel in prim-plan, in direct la Romania TV. Actorul a lansat acuzatii grave dupa ce s-a zvonit ca ar avea probleme mari de sanatate. Arsinel s-a dezlantuit pur si simplu si a decis sa spuna totul despre starea sa.Citeste si: Seful Parlamentului European intervine…

- Actrița Madalina Ghenea a facut un anunț sfașietor pentru fanii ei, dupa ce a dezvaluit ca se confrunta cu probleme de sanatate care au dus-o direct la spital. Se pare ca nu este prima oara cand frumoasa bruneta se confrunta cu astfel de probleme din dezvaluirile pe care le-a facut pe o rețea de socializare,…

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct in cadrul unor incidente de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Probleme pentru iubitul Elenei Basescu! De ce a fost CHEMAT la tribunal Agentul a intrat in stop cardiorespirator…

- Alexandru Arsinel a trecut printr-o perioada foarte grea dupa ce a piedut-o pe draga sa colega de scena, Stela Popescu. Trecerea in nefiinta a actritei l-a indurerat profund pe Alexandru Arsinel, care nu se mai simte la fel ca inainte pe scena.

- Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin se descurca bine de cand a divorțat de cand a divorțat de diva. S-a apucat sa faca sport și posteaza mandru pe rețelele de socializare imagini care ii dovedesc calitațile atletice.