Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața o atentionare nowcasting cod galben de ceata valabila astazi in București și alte zece judete.Astfel, potrivit meteorologilor, in București și județele Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi și Vaslui este cod galben de…

- REZULTATELE ALEGERILE PREZIDENTIALE 2019. Autoritatea Electorala Permanenta a prezentat rezultatele provizorii ale turului doi al alegerilor prezidențiale, care s-a desfașurat duminica, 24 noiembrie 2019. Pe primul loc, așa cum aratau și exit-pollurile, se claseaza detașat Klaus Iohannis, care obține…

- Cod galben de ceata și vant puternic Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionari nowcasting cod galben de ceata și vant puternic, valabile in 18 județe. Pana la ora 8.00, in județele Ialomița, Argeș, Prahova, Buzau, Calarași, Giurgiu, Ilfov, Dambovița și Teleorman…

- VIDEO! Credite la banci, accesate cu acte false! Au fost audiate și persoane din Argeș. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, impreuna cu D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au desfașurat 35 de percheziții…

- Percheziții in București, Teleorman și alte patru județe, la persoane banuite ca accesau credite la banci cu acte false in Eveniment / on 31/10/2019 at 16:12 / Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București - Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, impreuna cu D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au desfașurat 35 de percheziții domiciliare, in București și in județele Ilfov, Calarași, Ialomița, Teleorman…

- Gheorghe Ciuncanu, Pompiliu Ciolacu și Ion Ratezean vor participa in perioada 25-27 octombrie 2019 din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj la Targul Meșterilor Populari de la Craiova. A 42-a ediție va reuni, in Banie, aproximativ 60 de mesteri,…

- Anul acesta, 20.000 de copii din 200 de gradinițe din județele Arad, Bacau, Bihor, Bistrița Nasaud, Calarași, Constanța, Cluj, Dolj, Iași, Neamț, Prahova, Timiș și București se vor familiariza cu regulile de circulație pentru pietoni. Cei mici vor lua parte la jocuri și activitați de recunoaștere și…