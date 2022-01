Privește cerul în 2022! Astronomul Adrian Șonka: “Avem un an plin” Adrian Șonka, astronom la observatorul Amiral Vasile Urseanu, a anunțat pe blogul sau ca in acest an vom avea multe evenimente „astrale”. Am putea spune ca acestea fac din celebra expresie „Privește cerul!” un must have in noul an! Printre multe altele la fel de importante la nivel astronomic, avem doua eclipse care vor fi vizibile din țara noastra. Prima va avea loc pe 16 mai și va fi vizibila doar 20 de minute pentru ca apune Luna. Cine va privi cerul dimineața la ora 05.00 va constata ca Luna este foarte aproape de orizont pentru ca incepe sa apuna, dar tot atunci va intra in umbra Pamantului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

