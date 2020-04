Prinţul Charles şi Ducesa Camilla au realizat un portret emoţionant cu cei doi câini pentru a marca a 15-a aniversare de la căsătorie Fotografia a fost realizata miercuri dimineata, cu o zi inainte de aniersarea lor, cuplul stand pe pridvorul casei din Scotia, acolo unde cei doi sunt izolati pentru a fi departe de pandemia de coronavirus. Ducesa Camilla poarta o pereche de blugi albastri, o camasa roz cu guler asortata cu un pulover albastru pal si cizme din piele bluemarin, avandu-l in brate pe Bluebell. Printul, pe de alta parte, este imbracat cu o camasa alba, un sacou bleumarin, pantaloni culoarea maslinelor verzi, avandu-l in brate pe Beth. Ambii caini au fost salvati de cuplul regal din adapostul de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

