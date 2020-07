Printr-un telefon a „convins” un bărbat să-i dea 10.000 de euro și 27.600 de lei. Acum va plăti Un bistrițean este trimis in judecata pentru șantaj, dupa ce a reușit sa convinga, doar cu un telefon, un barbat sa ii dea 10.000 de euro și 27.600 de lei. Acesta risca acum inchisoarea. Incidentul care poate sa-l trimita pe bistrițean dupa gratii s-a petrecut in data de 11 mai, anul in curs. Se pare ca totul s-a petrecut cu prin intermediul unui apel telefonic. Inculpatul susține ca suma pretinsa ar fi in realitate o datorie. „La data de 11 mai 2020, in timpul unei convorbiri telefonice, a constrans-o pe persoana vatamata M.M., prin amenințari cu acte de violența ți cu suprimarea vieții sa ii… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

