Deputatul USR Iulian Bulai a scris, pe Facebook, ca Iisus, a carui nastere este sarbatorita de Craciun, provine ”dintr-o familie foarte ciudata”, ”cu o mama surogat si un tata care accepta paternitatea fara sa fi contribuit la ea”. Bulai compara comunitatea de acum 2000 de ani din Betleem cu comunitatile ”esuate” din Romania de astazi.

Primul politician care are curajul sa ii raspunda liderului USR este Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman. ”Iulian Bulai ne arata ca in USR sunt și antihriști, pe langa neomarxiști”, puncteaza liderul PER.

