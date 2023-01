Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul constanțean Dumitru Focșa a transmis, pe Facebook, motivul pentru care au aparut violente in familia sa: ”pe fondul dedicarii mele totale in cariera politica pentru a asculta doleanțele cetațenilor”. Le-a cerut cetațenilor ”sa-l lase sa se dedice stoparii violenței in familie din poziția de…

- Dumitru Focșa, deputatul care și-ar fi agresat soția, susține ca vrea sa inițieze o dezbatere despre violența in familie, care sa genereze soluții pentru diminuarea acesteia. Sambata, AUR a anunțat sambata excluderea parlamentarului, solicitand și demisia sa din Parlament.

- Partidul AUR a decis excluderea deputatului Dumitru Viorel Focsa, acuzat ca si-a batut sotia. In plus, AUR ii cere acestuia sa demisioneze din Parlament. „De cele mai multe ori, societatea romaneasca intoarce privirea cand apar public astfel de cazuri”, a spus George Simion. Ce a decis AUR? „Biroul…

- Dumitru Focsa, deputatul AUR din Constanta care si a batut sotia, a explicat, intr o postare pe Facebook cum au stat lucrurile in noaptea in care a avut loc scandalul si a dat vina pe femeie pentru tot ce s a intamplat.Am stat bine sa ma gandesc daca este bine sa fac aceasta postare, dar dupa cate mizerii…

- Deputatul AUR Dumitru Focșa anunța vineri ca va demisiona din Parlament daca i-o va cere partidul, in urma scandalului conjugal in care și-a agresat soția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Deputatul AUR de Constanta Dumitru Focsa si-ar fi agresat sotia, in noaptea de miercuri spre joi. Victima a refuzat sa mearga la spital, dar si sa fie emis un ordin de restrictie impotriva sotul sau. “Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind identificate…

- Deputatul AUR Dumitru Focșa și-ar fi batut soția, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Femeia a depus plangere la poliție. „Astazi, in jurul orei 2.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata…

- Deputatul AUR, Dumitru Focșa, și-ar fi batut soția, potrivit surselor Realitatea PLUS. Nu se știe, momentan, de la ce ar fi izbucnit conflictul. „Astazi, in jurul orei 2.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar…