Puii de animale de la o gradina zoologica din Australia au intrat in spiritul sarbatorilor. Cu ajutorul ingrijitorilor, ei au sarbatorit primul lor Craciun, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. Unii dintre ei au fost imbracați in ținute specifice și cu toții au primit deja cadouri care au constat in fructele și legumele lor preferate. Imaginile au fost facute publice pe Facebook.