Primii răniţi în incendiile de la Crevedia au decolat spre Bruxelles Trei explozii au avut loc aseara la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Deflagratiile au fost urmate de un incendiu masiv si un bilant nedorit: un mort si 58 de raniti. Dintre raniti, peste 20 sunt pompieri, unii in stare grava. Prima explozie s-a produs in momentul in care angajatii statiei de combustibili incercau sa mute GPL-ul dintr-o cisterna in alta. A doua deflagratie a avut loc in timpul operatiunilor de stingere si astfel se explica numarul mare de raniti din randul pompierilor. Statia GPL functiona mai mult ca un depozit, intrucat activitatea de vanzare de carburanti… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

