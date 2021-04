Primarul Volosevici si 250 de voluntari au iesit sa stranga gunoaiele de pe strazi. Greva Rosal continua

Stiri pe aceeasi tema

- N. D. De la sfarșitul saptamanii trecute, municipiul reședința al județului Prahova are alocarile necesare pentru funcționarea pe anul acesta. Intruniți in ședința, aleșii locali au aprobat bugetul municipiului Ploiesti pentru 2021, ca valoare fiind cu aproape 10% mai mic decat cel din 2020. Proiectul…

- Dupa semnalul tras in articolul „ Oameni și forme de viața bipede la Crucea de la Bisericani ”, un grup de oameni din comuna Alexandru cel Bun și din municipiul Piatra-Neamț a avut inițiativa de a face curațenie. Cu siguranța nici unul dintre aceștia nu are obiceiul sa arunce gunoaiele aiurea. Deși…

- Aproximativ 100 de ploieșteni au ieșit noaptea trecuta in strada pentru a protesta impotriva restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus (video jos). Fara maști și fara a respecta distanțarea sociala, oamenii s-au strans in fața primariei Ploiești, unde au stat aproximativ 2 ore.…

- Andrei Volosevici, primarul Ploieștiului se implica in criza Rosal, ai carui salariați au intrat in greva din cauza neplații la timp a salariilor. edilul a declarat inițial ca Primaria și-a achitat toate obligațiile financiare, iar firma de salubritate ar trebui sa-și poata onora datoriile catre propriii…

- N. Dumitrescu Tema de campanie electorala pentru alegerile locale, aflat pe lista promisiunilor inclusiv ale unor foști edili, construirea unui Spital Municipal la Ploiești a revenit in atenția consilierilor locali și pe timp de pandemie. Chiar ieri, convocați intr-o ședința cu caracter extraordinar,…

- Consiliul Local Ploiești a aprobat, vineri, in ședința extraordinara, proiectul de hotarare propus de primarul Andrei Volosevici și care vizeaza noul amplasament pentru viitorul Spital Municipal de Urgența. Astfel, unitatea spitaliceasca va fi construita in apropierea Hipodromului, pe strada Ghighiului,…

- Ziarul Incomod a realizat un "interviu maraton" cu Andrei Volosevici, primarul Ploieștiului, in care am discutat despre starea actuala a orașului și a primariei, despre problemele cele mai stringente din municipiu, dar și despre investițiile care urmeaza a fi realizate. Primul subiect abordat…

- N.D. Subiect al numeroaselor promisiuni electorale in ultimii ani, Cartierul Mitica Apostol din Ploiești revine și in atenția noii conduceri a administrației locale. Astfel, marți, primarul Andrei Volosevici s-a intalnit, la sediul municipalitații ploieștene, cu reprezentanții Asociației cartierului…