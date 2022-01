Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților intenționeaza realizarea unei racle noi pentru moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou, lucrata in Atelierele Patriarhiei Romane, și pregatirea aniversarii a 500 de ani de la sfințirea ansamblului monastic Sfantul Ioan cel Nou. Discuții pe aceasta tema a avut…

- Una dintre prioritațile anului in curs ale Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților este inceperea lucrarilor de construcție a unui schit la Vadu Negrilesei, in apropierea locului de nevoința pustniceasca a parintelui arhimandrit Cleopa Ilie. Acest lucru a fost stabilit in ședința anuala a Adunarii Eparhiale…

- Un preot debutant a sesizat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca preotul din parohia in care lucreaza are un stil aparte de a savarși Slujba Aghesmei in sensul ca sticlele cu apa le ține cu capacul inchis. ”Ma numesc …, fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, din parohia…

- Pe parcursul anului 2021, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților in parteneriat cu Centrul Județean de Transfuzie Sangvina Suceava și Fundația Umanitara Nord 2001 – Sange pentru Romania, au organizat campanii saptamanale de donare de sange. Cu sprijinul Cabinetelor de Asistența Sociala din cadrul fiecarui…

- Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, a publicat listele actualizate cu posturile clericale vacante din mediul urban (scoase la concurs), precum și pe cele din mediul rural, valabile pentru transfer. Acestea…

- Distinsa artista și fiica a Bucovinei, Sofia Vicoveanca, a primit din partea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, cea mai inalta distincție pentru mireni a Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților – Ordinul „Crucea Bucovinei”. Nascuta in nordul Bucovinei, la Toporauți,…

- Fundația Anastasie Crimca din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților organizeaza, in data de 10 ianuarie 2022, concurs de ocupare pentru: 1 post de asistent medical, cu norma intreaga, la Gura Humorului 2 posturi de ingrijitor batrani la domiciliu, cu norma intreaga pentru Suceava și Gura Humorului…

- Primaria municipiului Suceava se asociaza cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pentru in vederea amenajarii unei parcari de interes public, pe strada Ion Voda Viteazul nr. 2, langa Manastirea ”Sf.Ioan cel Nou”. Terenul in suprafața de 5471 mp este proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților.…