- "In CV nu am scris ca sunt absolvent, am scris ca am urmat acele cursuri. Este rubrica Educatie si sunt cinci ani pe care i-am facut la Automatica si Calculatoare. Povestea tine de o problema si de aspecte personale. In 2002, cand eram student al acestei facultati, a decedat tatal meu. Am ramas intretinator…

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, spune ca exmatricularea sa de la Facultatea de Automatica si Calculatoare s-a produs ca urmare a faptului ca nu si-a dat licenta și ar fi trebuit sa exhivaleze doua laboratoare, în contextul în care se hotarâse sa se mute la Brasov, pentru a o îngriji…

