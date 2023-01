Primăria Timișoara anunță că va continua tăierea cablurilor de pe stâlpi. Care sunt următoarele zone vizate Primaria Timișoara a transmis ca acțiunea de taiere și eliminare a cablurilor ilegal amplasate aerian, continua și vizeaza inca doua bulevarde din oraș. „Avand in vedere ignorarea notificarilor și somațiilor aduse furnizorilor de comunicații electronice cu privire la trecerea in subteran a rețelelor ce le aparțin, conform legii 154/2012, Primaria Municipiului Timișoara va duce mai […] Articolul Primaria Timișoara anunța ca va continua taierea cablurilor de pe stalpi. Care sunt urmatoarele zone vizate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea Ghilotina merge mai departe, anunța Primaria Timișoara, iar taierea și eliminarea cablurilor ilegal amplasate aerian, continua pe inca doua bulevarde din oraș. Avand in vedere ignorarea notificarilor și somațiilor aduse furnizorilor de comunicații electronice cu privire la trecerea in subteran…

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa a vremii zilele urmatoare. Potrivit acestora, ziua de Craciun, din punct de vedere termic, va fi asemanatoare unei zile de Paște. Nici in ianuarie veștile nu sunt prea bune pentru cei care iubesc iarna. Și asta deoarece, potrivit ANM, temperaturile vor fi…

- Craciun cu vreme de primavara. Ce zone sunt vizate. ANM anunta prognoza meteo actualizata In urmatoarele zile vremea va consemna valori pozitive, iar in perioada Craciunului temperaturile vor urca pana la 15 grade. In ce zone va fi vreme de primavara. Anuntul ANM. In urmatoarele zile temperaturile…

- Se anunța vreme mohorata de 1 decembrie, in mai multe zone ale țarii, inclusiv in Capitala. Meteorologii informeaza, joi, ca in orele urmatoare vor fi precipitații in Moldova și in zona Carpaților Orientali și depuneri de polei, pe arii relativ extinse. Nu mai puțin de 11 județe se vor afla, total sau…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani. Se anunța ploi de Ziua Naționala. Cum va fi in Banat. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani

- ANM a emis o informare meteorologica valabila pentru 18 noiembrie, ora 16.00 – 21 noiembrie, ora 18.00. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, ninsori, intensificari ale vantului. In intervalul menționat, temporar, va ploua in cea mai mare parte a țarii, iar prin acumulare cantitațile de…

- Elon Musk, noul proprietar al Twitter, anunta ca platforma va permite in curand atasare unor texte mai lungi si a precizat ca va da detalii in urmatoarele doua saptamani. "Twitter va adauga in curand posibilitatea de a atasa texte mai lungi la tweet-uri, punand capat absurditatii capturilor de ecran",…

- Vremea in Romania se anunța deosbit de calda și in luna noiembrie, potrivit meteorologilor. Specialiștii avertizeaza, insa, ca temperaturile neobișnuite pentru aceasta perioada nu inseamna ca, la iarna, nu vom avea zapada și ger. Care sunt estimarile meteorologilor pentru urmatoarele saptamani.