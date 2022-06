Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca unic in Bucuresti, in zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala…

- Regizorul Vlad Cristache este noul director interimar al Teatrului Excelsior din Bucuresti, a anuntat primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook . „Teatrul Excelsior are un nou director incepand cu data de 1 iunie. Este vorba despre Vlad Cristache, de 35 de ani, regizor angajat al Teatrului…

- Directorul general al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, Gabriela Szabo, va fi detasata la conducerea Centrului Dalles, iar in locul ei va fi numit interimar unul dintre directorii adjuncti, a anuntat, vineri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a precizat ca va trimite Corpul de Control…

- „Sotron. Festivalul copilariei", va avea loc in perioada 10-12 iunie, in Gradina Muzeului „Mihail Sadoveanu" din Copou. Vor fi organizate evenimente pentru cei mici si momente speciale pentru copii ucraineni. Festivalul copilariei, cel mai mare eveniment cultural-educativ este destinat publicului tanar…

- Municipalitatea bucureșteana renunța la softurile antivirus și la restul serviciilor informatice furnizate de compania rusa Kaspersky, unul din cei mai mari dezvoltatori mondiali de software. Primarul general Nicușor Dan justifica decizia invocand contextul invaziei ruse in Ucraina. „Renunțarea e o…

- Conturile Primariei Capitalei au fost blocate pentru o datorie de 120 de milioane de euro. Institutia are aceasta datorie catre omul de afaceri Costica Constanda. Astfel, Primaria nu poate face investitii si nici sa mai achite salarii sau subventii. Municipalitatea vrea sa-și achite datoria esalonat…

Municipalitatea trimite, miercuri, un prim convoi umanitar catre Ucraina, cu medicamente si materiale sanitare solicitate prin intermediul ambasadei acestui stat, a declarat, miercuri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

Municipalitatea a semnat contracte cu Fotbal Club FCSB S.A. si Fotbal Club Rapid 1923 S.A. pentru inchirierea Arenei Nationale, in sezonul 2022-2023, transmite primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.