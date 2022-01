Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal al comunei sucevene Bosanci, Neculai Miron a adresat o serie de critici la adresa șefului statului și a liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur și a anunțat ca a semnat listele AUR pentru demiterea lui Iohannis.Neculai Miron, primarul din Bosanci, spune ca „sunt inca membru PNL; daca…

- Primarul PNL al comunei Adancata, Viorel Cucu, l-a confruntat pe co-președintele AUR, George Simion, in timpul adunarii pe care acesta a organizat-o in aceasta dupa amiaza in comuna Bosanci. Viorel Cucu le-a transmis celor adunați la Bosanci ca atat el, cat și majoritatea primarilor din județul Suceava…

- Prezent la inaugurarea Targului de Craciun din centrul Sucevei, cu greu aprobat și organizat, din cauza restricțiilor legale impuse de starea de alerta și de pandemie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a exprimat dorința de a-l avea prezent acolo, alaturi de ...

- ​Constantin Cadariu, propus pentru portofoliul IMM și Turism, un minister desprins din cel al Economiei și înființat la propunerea PNL, a susținut miercuri la audierile din Parlament ca ar cunoaște bine domeniul, în condițiile în care a lucrat 4 ani la construirea brandului turistic…

- Primarul comunei Bosanci, din judetul Suceava, Neculai Miron, a delarat miercuri, 10 noiembrie, in timpul unor discutii cu sefii Inspectoratului Scolar Suceava, ca nu se va vacina intrucat COVID-ul este o gripa accentuata care poate fi tratata „normal”.