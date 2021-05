Stiri pe aceeasi tema

- O parte din racheta Long March-5B, care a dus pe orbita modulul primei stații spațiale chinezești, a scapat de sub control și urmeaza sa intre necontrolat in atmosfera Pamantului. CErcetatorii Aceștia spun ca cea mai mare parte se va dezintegra, dar unele bucați au șanse foarte mari sa cada in regiuni…

- O parte enorma dintr-o racheta chineza orbiteaza necontrolat in jurul Pamantului și poate cadea pe suprafața terestra in urmatoarele zile, existand temerea ca bucați din ea ar putea ajunge in zone populate, scrie Bussines Insider.Bucata cantarește aproximativ 21 de tone și e partea centrala a rachetei…

- Justiția americana a acuzat un newyorkez în vârsta de 50 de ani, folosind în special o conversație de pe o platforma de întâlniri, unde atacatorul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington în ianuarie, potrivit AFP.Robert Chapman,…

- ”Din cauza restrictiilor de calatorie ȋn Asia, romanii au optat ȋn sezonul de iarna pentru destinatii exotice din Africa si America Centrala. Insula Zanzibar din Tanzania a ocupat primul loc, urmata de Mexic, Republica Dominicana, Cuba si Aruba in top 5. In februarie, interesul pentru destinatiile exotice…

- Vladimir Putin a estimat luni ca Rusia ar trebui sa ramâna o mare putere „nucleara și spațiala”, la 60-a aniversare a zborului în spațiu al lui Yuri Gagarin, potrivit AFP.O sursa de mândrie în Rusia, acest zbor este sarbatorit într-un moment în…

- Compania Xiaomi a obținut suspendarea ordinului emis de guvernul Statelor Unite care le interzice americanilor sa investeasca în producatorul chinez de smartphone-uri, anunța CNN. Interdicția impusa de administrația Trump a fost suspendata vineri de catre un judecator federal care a decis…

- Casa Artelor Dinu Lipatti continua Luna Iubirii, sarbatorind Ziua Dragobetelui, cu cea de-a XIV-a editie a Programului "Lipatti Special" dedicat persoanelor cu nevoi speciale si insotitorilor acestora, transmitand in Premiera online pe pagina noastra de Facebook un Recital Extraordinar de muzica romaneasca…

- Administratia de la Beijing a exprimat speranta ca Uniunea Europeana va fi "independenta si autonoma", in contextul in care noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a afirmat ca va contracara China printr-o "competitie extrema". Joseph Biden a declarat, intr-un interviu acordat CBS…