Guvernul Statelor Unite a anuntat ca a finalizat prima evacuare a cetatenilor americani din Sudan, informeaza Rador.

Departamentul de Stat a precizat ca cetateni americani si rezidenti permanenti au fost transportati intr-un convoi pana in Portul Sudan, iar acum vor merge cu feribotul pana in Jeddah, in Arabia Saudita.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.