- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul de Interne, Lucian Bode și șeful DSU, Raed Arafat, i-au intampinat miercuri, la miezul nopții, pe aeroportul Otopeni, pe medicii, asistenții și voluntarii care au fost in misiune de salvare in Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Salvatorii romani au revenit in tara cu doua aeronave de transport C-27J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane.Ei au fost asteptati pe pista de premierul Nicolae Ciuca si de seful DSU, Raed Arafat.„Mulțumim ca ați aratat compansiunea, solidaritatea și empatia fața de poporul turc, greu incercat de aceasta…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, ale Fortelor Aeriene Romane, vor aduce miercuri seara inapoi acasa o parte dintre salvatorii trimiși de autoritațile romane pentru a sprijini eforturile de cautare și salvare din Turcia, dupa cutremurul devastator din 6 februarie, transmite Ministerul Apararii.Salvatorii…

- Potrivit sursei citate, lor li se alatura personalul specializat in misiuni de cautare-salvare, alaturi de echipa canina, dislocata in data de 6 februarie, in Turcia.Prima aeronava va ateriza in jurul orei 23:15.Echipa RO-USAR va fi intampinata, la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, de premierul…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa marti o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie, informeaza Ministerul Apararii Nationale. MApN reaminteste ca, in baza Hotararii Comitetului National pentru…

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, vor executa, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, dupa cutremurele din 6 februarie. In baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Un protest anti-plagiat a avut loc marți dimineața in fața sediului Ministerului de Interne din București. Cațiva participanți la protest au purtat maștile lui Nicolae Ciuca, Sorin Cimpeanu, Lucian Bode sau Klaus Iohannis, informeaza G4Media. Ei au purtat și mesaje cu textul ”Plagiat = Furt”. Protestul…