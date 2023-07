Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, marele favorit al probei, a fost depașit de trei competitori: Matt Richards (Marea Britanie, aur), Tom Dean (Marea Britanie, argint), Sunwoo Hwang (Coreea de Sud, bronz). In actualizare!

- David Popovici inoata, marti, pentru a-si apara titlul mondial la 200 metri liber. El s-a calificat in finala la Campionatul Mondial de Natatie de la Fukuoka cu cel mai bun timp. Cursa va putea fi urmarita la televizor, conform unui anunț facut luni seara de Antena 1.„Antena 1 si AntenaPLAY transmit…

- David Popovici s-a calificat, luni dimineata, in semifinalele probei de 200 m liber, la Campionatul Mondial de natatie de la Fukuoka, scrie News.ro.Sportivul roman a inotat cele patru lungimi de bazin cu timpul de 1:45.86, ceea ce reprezinta al treilea timp din serii.Semifinalele sunt programate azi…

- Caeleb Dressel nu a reusit sa se califice la Campionatele Mondiale de Natatie din Japonia (23-30 iulie, la Fukuoka), dupa rezultatele dezamagitoare inregistrate la Campionatele Nationale ale Statelor Unite, care au avut loc sambata la Indianapolis.