- Prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, va avea miercuri o intrevedere cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kimberly Reed - presedintele Bancii de Import-Export a SUA si Aleshia Duncan - Departamentul Energiei din SUA, informeaza Executivul. Lucian Romașcanu,…

- Prim-ministrul interimar Nicolae Ciuca va avea miercuri o intrevedere cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kimberly Reed - presedintele Bancii de Import-Export a SUA si Aleshia Duncan - Departamentul Energiei din SUA, informeaza Executivul. Potrivit…

- In pline negocieri politice pentru viitorul guvern, premierul interimat Nicolae Ciuca primeste vizita ambasadorului SUA, Adrian Zuckerman. Diplomatul american nu merge singur la Palatul Victoria, ci insotit de ministrul american al Energiei si de seful Bancii de Import-Export a SUA. "Ora 09:00…

- Companiile chineze comuniste, precum Huawei sau ZTE, nu ar trebui tolerate intr-un stat de drept, intrucat scopul lor este de a spiona si reprezinta o amenintare pentru securitatea lumii libere, a declarat, marti, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. El a fost prezent la centrala nucleara…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca va susține, marți, declarații de presa la Palatul Victoria, de la ora 12.10, a anunțat Guvernul.Nicolae Ciuca, ministrul apararii naționale, a preluat, marți, exercitarea mandatului de prim-ministru interimar, in urma desemnarii sale de catre președintele Romaniei,…

- Premierul Orban si-a dat demisia: Nu ma cramponez Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier. Astfel, președintele il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Premierul Orban si-a dat demisia:…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, se afla intr-o vizita in județul Timiș. In prima parte a zilei de joi, 3 decembrie, ambasadorul s-a intalnit cu autoritațile din Timiș și a fost in Piața Libertații, la placa memoriala semnata de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, unde…

- Noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, merge pe drumul deja batatorit de alte marimi politice, dupa preluarea funcției. Astfel, Nicușor Dan și premierul Ludovic Orban merg impreuna la Ambasada SUA, acolo unde vor avea o intalnire cu ambasadorul Adrian Zuckerman.Citește și: Andi Moisescu are…