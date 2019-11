Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca va incerca sa obtina consens cu Guvernul liberal, daca va deveni presedinte, pentru ca "scandalul permanent" dintre institutiile statului ar trebui sa inceteze. "Voi porni de la aspectele in care eu am crezut atunci cand am venit premier. Am crezut ca…

- Liderul social-democratilor, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca nu este vinovata, ca fost premier, ca Romania nu a devenit membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU, adaugand ca vinovatia apartine actualului sef al statului care "nu a avut niciun dialog si nicio negociere pentru obtinerea…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, susține ca trei femei din istoria Romaniei pe care le admira sunt regina Maria, Ana Aslan și Ecaterina Teodoroiu.”In primul rand, regina Maria, Ana Aslan, Ecaterina Teodoroiu sunt foarte multe femei care merita admirația și respectul tutoror, atat al…

- De ce o astfel de sustinere? „Hotararea a fost luata la nivel central, chiar in urma cu sase luni, cand i-am sustinut si la europarlamentare, iar nevoia de revenire a PNTCD in politica mare este imensa. De ce mergem spre stanga? Pentru ca noi nu credem intr-o Europa Unita care…

- A fi patriot inseamna "sa ai tricolorul in suflet, nu doar culoarea galben" pe care o are Klaus Iohannis, a declarat, sambata, presedintele PSD, Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidentiale. "Avem nevoie de un presedinte care sa ne reprezinte cu demnitate in institutiile europene, un presedinte…

- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania. Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei...

- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania. Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei intruniri electorale desfasurate in orasul Saveni, ca Iohannis a blocat activitatea guvernului…

- Dacian Cioloș a declarat ca, in cazul in care PLUS va ajunge la guvernare nu va taia salariile și pensiile, precizand ca PSD le-a crescut „pe banii altora”. Liderul PLUS a precizat ca partidul pe care il conduce nu are nevoie sa semneze un pact cu PSD. Viorica Dancila a transmis o scrisoare catre…