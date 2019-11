Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a votat vineri, in prima zi a scrutinului prezidential in diaspora, la sectia de votare organizata la Ambasada Romaniei de la Chisinau. "Pentru mine a devenit o traditie sa imi exprim aici votul pentru alegerile prezidentiale. Pentru presedintele Basescu am votat la Chisinau, in 2014 am votat la Chisinau. Pentru viitorul presedinte al Romaniei am decis sa votez tot la Chisinau si invit pe toti cetatenii romani, care nu sunt putini in Republica Moldova, sa isi exprime dreptul de vot, pentru ca la propunerea PMP anul acesta, la aceste alegeri…